Rat Peine wählt Stadtbaurat Tarrey für weitere 8 Jahre

Seit fast 27 Jahren schon ist Hans-Jürgen Tarrey im Dienst der Stadt Peine . Und seit September 2013 ist der Dezernent und Stadtbaurat allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters – die achtjährige Zeitbeamten-Amtszeit würde Ende August des nächsten Jahres enden. Aber in der Sitzung des Rates der Stadt am Donnerstagabend im Forum gab es acht Jahre „Nachschlag“ – der Rat wählte Tarrey für eine weitere Amtszeit ab September 2021.

Ein glänzendes Zeugnis für den Peiner Stadtbaurat Tarrey

Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) sprach vor dem Wahlvorgang von einer „wegweisenden Entscheidung“ und stellte seinem Vertreter ein glänzendes Zwischenzeugnis aus. So ganz glatt aber ging die Wahl nicht über die Bühne. Schon zu Sitzungsbeginn hatte Andreas Meier für die CDU-Opposition eine Vertagung beantragt, weil seine Fraktion noch Beratungsbedarf habe. Im Übrigen sei grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung dieser Stelle vorgesehen (daher auch der zeitliche Vorlauf von fast einem Jahr).

Mit dem Antrag scheiterte die CDU zwar, aber Meier doch noch eine geheime Wahl durch.

Saemann erläuterte, dass der Rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister beschließen könne, von der Ausschreibung abzusehen, wenn er beabsichtige, den bisherigen Stelleninhaber zu wählen. Und in diesem Fall mache er, Saemann, von seinem Vorschlagsrecht entsprechend Gebrauch. Tarrey habe seine Arbeit in vorbildlicher Weise erfüllt. Saemann bescheinigte ihm hohe Kompetenz, Erfahrung, Objektivität und Loyalität. Der Stadtbaurat genieße weithin einen „sehr guten Ruf“ und sei ein maßgeblicher „Architekt“ des großen Lindenquartier-Projekts in der City.

Corona-gerecht: Der Rat der Stadt Peine tagte im großen Saal des Forums. Foto: Thomas Stechert

Im ersten Schritt beschloss der Rat den Verzicht auf eine Ausschreibung der Stelle des allgemeinen Bürgermeister-Vertreters mit 22 Ja- und 17-Nein-Stimmen. Für seine Wiederwahl benötigte Tarrey 21 Ja-Stimmen – er erhielt genau diese 21 Stimmen gegen 18 Nein-Stimmen.

Die Rats-Mehrheitsgruppe von SPD (18 Sitze) und Grünen (2) kommt mit Bürgermeister Saemann (SPD) auf 21 Stimmen.

Die „Opposition“ mit der CDU als stärkste Fraktion (13 Sitze) sowie Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft FW-PB, FDP/Piraten, Linke und Einzelkandidat Thomas Weitling kommt zusammen auf 20 Stimmen. Die Mehrheitsgruppe war vollständig, auf den anderen Bänken fehlten zwei Mitglieder.

„Sachgerecht die Stadt Peine und die Ortschaften entwickeln“

Nach seiner Wahl dankte Hans-Jürgen Tarrey dem Rat. Er versprach, sich weiter für eine sachgerechte und ergebnisorientierte Entwicklung der Stadt und seiner Ortschaften zu engagieren. Und von Saemann gab’s nach den guten Worten auch noch einen großen Blumenstrauß.