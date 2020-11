Asterix und Obelix aus Peine suchen ein Zuhause

Peine. Die beiden Mischlinge kommen gut mit anderen Hunden aus. Gerne würden sie zusammen bleiben. Katzen sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben.

Die beiden Mischlinge Asterix und Obelix wurden Mitte November aus einem anderen Tierheim in das Tierheim Peine übernommen. Beide sind sehr aufgeschlossene und liebe Hunde.

Mit Artgenossen kommen sie laut den Mitarbeitern des Tierheims bestens zurecht und laufen hier mit 13 anderen Hunden im Rudel . Obelix ist ungefähr 2012 geboren und für sein Alter sehr verspielt.

Beide lieben Streicheleinheiten

Asterix ist 2016 geboren und würde am liebsten mit Obelix gemeinsam in ein neues Zuhause umziehen. Beide lieben ausgiebige Spaziergänge – Spieleinheiten sollten ebenfalls nicht fehlen. Katzen sollten jedoch nicht in ihrem neuen Zuhause leben.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558 ; Internet: www.tierheim-peine.de .