Mund-Nasen-Schutz jetzt in der Öffentlichkeit in Peine Pflicht

Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gilt ab dem morgigen Dienstag. Zusätzlich dazu hat der Landkreis Peine eine eigene Verordnung zur Verpflichtung des Tragens von Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit erlassen. Diese gilt ebenfalls ab Dienstag.

Laut Mitteilung muss also weiterhin in der Fußgängerzone in Peine, in den Außenbereichen des Peiner Bahnhofes und Busbahnhofes, dem Querungsverkehr in der dortigen Unterführung und auf allen Märkten im Landkreisgebiet ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

„Wir weisen darauf hin, dass die Örtlichkeiten, an denen die Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz besteht, nun bereits in der Verordnung neu und umfassend geregelt sind. So besteht auf allen belebten Plätzen, insbesondere auf Parkplätzen und vor den Eingangsbereichen von Geschäften und anderen Gebäuden mit Kunden- und Publikumsverkehreine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz“, wird Kreissprecher Fabian Laaß zitiert.

Diese Verpflichtung gelte ebenso für Arbeitsstätten. Von Anfang Dezember an müsse also in jedem Unternehmen und in jeder Behörde eine Alltagsmaske getragen werden, es sei denn, man befindet sich an seinem Arbeitsplatz und kann dort zu allen anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.

Eine weitere Ausnahme gelte für Personen, bei denen die Art der Tätigkeit das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zulässt.

red