Bürgertelefon des Landkreises Peine mit verkürzten Zeiten

Peine. Die Verwaltung verkürzt die Erreichbarkeit am Samstagvormittag aufgrund der Nachfrage in den Vorwochen.

Das Bürgertelefon des Landkreises Peine ist ab dem Wochenende etwas eingeschränkt erreichbar. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Samstags stehen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung demnach nur noch am Vormittag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr für Anfragen zur Verfügung. Sonntags ist das Bürgertelefon nicht mehr besetzt.

Nur wenige Anrufe

„Die Auswertung der Zahlen der vergangenen Wochen hat gezeigt, dass am Wochenende nur wenige Anrufe beim Bürgertelefon zu verzeichnen waren“, begründet Kreissprecher Fabian Laaß die Änderungen. Pro Woche erreichen das Bürgertelefon derzeit rund 1000 Anrufe, so der Landkreis abschließend.

