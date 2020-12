Peine. Zu solchen Anrufen, in denen von einem Unfall in der Familie die Rede ist, nach dem viel Bargeld benötigt wird, kam es in Peine.

Die Polizei Peine warnt vor „Schockanrufen“ , zu denen es am Vormittag des Donnerstags, 3. Dezember, vermehr in der Stadt Peine gekommen ist. In den Telefonaten wurde von einem tragischen Unfall in der Familie berichtet, so Polizeisprecherin Pia Sauer. „Aufgrund dieses Unfalls forderten die Anrufer hohe Summen von Bargeld.“

Anrufern nicht vertrauen, Polizei informieren

Die Polizei appelliert an die Bürger, auf solche Anrufe nicht zu reagieren. Pia Sauer: „Vertrauen Sie keinen Anrufern, die sich am Telefon als Angehörige ausgeben und sich nach ihren Vermögensverhältnissen erkundigen. Wenden Sie sich in jedem Fall an Ihre örtlich zuständige Polizei und informieren Sie ihre Angehörigen über den Vorfall.“

red