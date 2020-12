Drei Einbrüche im Landkreis Peine – Polizei sucht Zeugen

Wendeburg/Lengede. Ein Fall ereignete sich in Lengede, zwei Fälle in Wendeburg. In einem Fall flüchtete der Täter vor der Bewohnerin.

Nach drei Einbrüchen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Im ersten Fall verschaffte sich laut Pressebericht in Lengede an der Krugstraße am Mittwoch, 2. Dezember, 21.20 Uhr, ein Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung. Als die Bewohnerin zurückkehrte, befand sich der Täter noch im Schlafzimmer, konnte aber durch ein Fenster flüchten. Diebesgut: elektronische Geräte sowie Schmuck im Wert von 2800 Euro. Die Polizei appelliert, beim Verlassen der Wohnung Fenster und Türen zu schließen.

Terrassentür aufgehebelt

Zweiter Fall: In Abwesenheit der Bewohnerin gelang es in Wendeburg am Maulbeerkamp am Mittwoch, 2. Dezember, zwischen 9.45 und 21 Uhr einem Täter, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Laut Polizeibericht fehlten diverse Schmuckstücke, die Schadenshöhe beträgt 2000 Euro.

Schränke durchsucht

Dritter Fall: In Wendeburg, Hinterm Dorfe, konnten Unbekannte am Mittwoch, 2. Dezember, zwischen 16.30 und 18.30 Uhr ein Fenster eines des Hauses aufhebeln. Laut Polizei durchsuchten die Täter mehrere Schränke, Schadenshöhe 300 Euro.

Zeugen: (05341) 18970 .

red