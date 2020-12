Peiner Finanzausschuss vertagt Debatte über Sparvorschläge

Für einen Silberstreif am Horizont sorgt Kämmerer Christian Axmann am Donnerstag im Peiner Finanzausschuss – wenn auch nur für einen kleinen: Nach jüngster Steuerschätzung „werden die Corona-bedingten Einnahmeverluste für die Stadt etwas abgemildert, aber sie liegen dennoch im unteren siebenstelligen Bereich “, stellt der Stadtrat fest. Für den städtischen Haushalt des nächsten Jahres bedeutet das: Von einem Minus von knapp 17,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) ist die Rathausverwaltung bislang alleine im kommenden Jahr ausgegangen, bis 2024 wächst das Defizit laut Planung auf rund 21,2 Millionen Euro an. „Nach jetzigen Stand fällt das Defizit aber etwas geringer aus“, sagt dazu Axmann: Um wie viel genau, sei noch zu ermitteln – möglicherweise „um ein paar Millionen Euro“.

Wie schwer sich die Politik mit diesen Zahlen tut, zeigt sich im Finanzausschuss: Einstimmig vertagt das Gremium die Debatte über die Sparvorschläge aus dem Rathaus in den (nichtöffentlichen) Verwaltungsausschuss (VA), bei der Haushaltsverabschiedung im Rat am 17. Dezember soll es aber bleiben. CDU-Fraktionschef Andreas Meier begründet den Verweis an den VA mit „erheblichem Beratungsbedarf“ und stößt dabei auf Zustimmung im Ausschuss. Der Sparkatalog der Stadtverwaltung sieht unter anderem vor:

Die Sparvorschläge der Verwaltung – „nur Peanuts“

• Einsparung einer Stelle in der Stadtbücherei zum 1. Januar 2022; Aussetzen der Sportförderung von 2021 bis 2023; Verkauf von Immobilien (etwa Wohnhäuser); Mieterhöhungen bei einigen Immobilien.

Bei all diesen Vorschlägen gehe es um „ Peanuts “, echauffiert sich allerdings Karl-Heinrich Belte – die Finanzprobleme würden so nicht gelöst. Auch Meier sieht das so: Die „ dicken Fische “ gebe es woanders – etwa beim „ Stellenvermehrungsplan “ der Stadt.

Entgegenkommen an bestimmte Hundehalter

Abgenickt hat der Finanzausschuss hingegen andere Punkte, bei denen es um das Geld der Bevölkerung geht:

• Für Hunde, die aus dem Peiner Tierheim kommen, sollen die Hundehalter ab 1. Januar keine Hundesteuer zahlen – allerdings jeweils befristet auf ein Jahr (CDU-Antrag).

• Die jährliche Straßenreinigungsgebühr verändert sich am 1. Januar: 2,38 Euro je Meter (minus 30 Cent) für die 14-tägliche Reinigung normaler Straßen; 61,29 Euro je Meter (plus 7,67 Euro) für fünf Reinigungen pro Woche in der Fußgängerzone; 9,93 Euro je Meter (plus 95 Cent) für zwei Reinigungen pro Woche in verkehrsberuhigten Bereichen.

• Aufgrund der Erhöhung des Stundensatzes von 28 auf 30 Euro ergeben sich höhere Kosten für bestimmte Verwaltungsdienstleitungen (etwa Entwässergenehmigungen).

• Von einer „moderaten Steigerung“ spricht Axmann bei den Friedhofsgebühren ab 1. Januar.

Abgelehnt hat das Gremium hingegen einen kommunalen Hilfsfonds für Corona-geschädigte Unternehmen, Freiberufler, Kulturschaffende und weitere Einrichtungen (CDU-Antrag) sowie einen Hilfsfonds für inhabergeführte Geschäfte, Gastronomien und Kleinbetriebe (FDP-/Piraten-Antrag): In beiden Fällen gebe es bereits eine Bundesförderung , so dass „es bei einer Doppelförderung Probleme geben könnte“, begründet Axmann die Ablehnung.