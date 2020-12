„Goldene Hochzeit“: Uwe Lambrecht und der SV Vechelde

Voriges Jahr hatte Uwe Lambrecht „Goldene Hochzeit“. Nein, nicht mit seiner Frau. Der zweifache Familienvater ist zwar verheiratet, aber erst 58 Jahre alt. Vielmehr besteht die fünf Jahrzehnte lange Bande des Vollblut-Fußballers zu „seinem“ Herzensverein, den SV Arminia Vechelde.

Mit sieben Jahren fing Lambrecht an, für Arminia zu kicken. Mit 44 Jahren beendete er als Altherren-Fußballer seine aktive Laufbahn. Er hätte wohl noch einige Jährchen dranhängen können, doch ein Motorradunfall kam dazwischen. „Ein Drittel meiner Kniescheibe ist weg“, sagt Lambrecht.

Uwe Lambrecht wechselte 2008 vom grünen Rasen in den Funktionärssessel

Die Liebe zur Arminia blieb. Lambrecht sattelte um, wechselte 2008 vom grünen Rasen in den Funktionärssessel. In dem allerdings sitzt der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Geschäftsführer eines IT-Unternehmens nur selten.

Der Reihe nach: 2008 lag die Fußballabteilung des SV Arminia brach. Nur sieben Jugendmannschaften, nur sechs Trainer – zu wenig, um die Sparte in eine erfolgreiche neue Dekade zu führen. Mehr noch: Das Herrenteam der Arminia war in die Leistungsklasse abgestiegen, eine A- und B-Jugend gab es damals nicht. Tiefer hätte der Fall des SV sportlich kaum sein können. Es musste etwas passieren.

Lambrecht – Typ Macher statt Mitmacher – packte an, stieg als neuer Jugendleiter ein. Ihm zur Seite stand mit Holger Novin ein ebenso engagierter neuer Vereinschef.

Es waren zwei der besten Personal-Entscheidungen, so erweist es sich heute, die der SV Arminia seit der Jahrtausendwende getroffen hat. „Ich setze mir halt gerne Ziele“, sagt Lambrecht. Sein vorrangigstes Ziel lautete: „Ich wollte die A-, B- und C-Jugendmannschaften wieder in die Bezirksliga bringen.“

Und so ging Lambrecht auf eine Werbetour. „Wir brauchten dringend Jugendtrainer.“ Der 58-Jährige putzte in der Gemeinde reichlich Klinken – und stieß mit seiner motivierenden Art auf viele offene Türen. „Irgendwann bin ich in der Gemeinde nicht mehr auf Geburtstage und Partys eingeladen worden, weil ich jeden gefragt habe, ob er bei Arminia nicht Jugendtrainer werden möchte“, erzählt Lambrecht.

50 Jugendtrainer leisten in Vechelde 25.000 Stunden Ehrenamt im Jahr

Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus. „Heute haben wir 50 Jugendtrainer, die pro Jahr rund 25.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten.“ Lambrecht ging mit gutem Beispiel voran. 2010 stieg er als Betreuer bei den Kleinsten, den G-Junioren, ein. In dem Team kickte auch sein Sohn. „Diese Mannschaft habe ich bis zur A-Jugend und einige Spieler bis in den Herrenbereich begleitet“, so der gebürtige Vechelder.

„Wir haben es geschafft, das Wir-Gefühl zu steigern“

Doch worin liegt der Erfolg des Aufschwungs der SV-Fußballer? „Wir haben es geschafft, das Wir-Gefühl zu steigern“, sagt Lambrecht. „300 Kinder spielen heute in unseren Mannschaften. Wir wachsen seit zehn Jahren jährlich um 15 Prozent.“ Lambrecht vergrößerte im Jugendbereich auch seine Führungscrew. „Allein habe ich es irgendwann nicht mehr geschafft.“ Die Familie forderte den Vater („Meine Frau zeigte mir rechtzeitig die gelbe Karte“), die eigene Firma, inzwischen auf 100 Mitarbeiter angewachsen, forderte den Chef.

Inzwischen schippert der Arminia-Kahn in ruhigeren Gewässern, in allen Jugendklassen ist der Verein wieder höherklassig vertreten. Lambrecht hat sein Ziel erreicht. „So ein Verein ist wie ein großer Tanker. Gerät er auf falschen Kurs, dauert es eine Weile, bis man ihn wieder in die richtige Richtung bekommt.“ Ans Aufhören denkt Lambrecht noch lange nicht. „Die Arminia ist mein Ventil. Würde man mich zwei Stunden in den Wald setzen, wüsste ich nicht, was ich mit mir anfangen soll.“ Das ist auf dem Sportplatz ganz anders. „Dort das Lachen und die Freude der Kinder und Jugendlichen zu sehen ist, das ist für mich die pure Motivation.“

Es ist absehbar, dass Uwe Lambrecht noch mindestens die Diamantene Hochzeit mit seinem SV Arminia feiern wird.

