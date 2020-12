Einbruch in Wohnhaus in Wahle scheitert

Täter haben am Mittwoch zwischen 8 und 18.40 Uhr versucht in ein Wohnhaus in der Egerländer Straße in Wahle einzubrechen. Sie versuchten sich Zutritt durch das Aufhebeln von zwei Fenstern und einer Zugangstür zu verschaffen – vergeblich. Das teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Schaden beläuft sich dennoch auf mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Salzgitter unter: (05341) 18970.

red