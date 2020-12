Vechelde. Den Zugang zu Schulen in der Köchinger Straße und in der Berliner Straße verschafften sie sich, indem sie Fenster aufhebelten.

Täter brechen in Schulen in Vechelde ein

Unbekannte sind laut Polizei zwischen Dienstag, 8. Dezember, 17 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, über das Aufhebeln von Fenstern in Schulen in der Berliner Straße und der Köchinger Straße in Vechelde eingebrochen und haben hier die Räume durchsucht.

Der Schaden beträgt mindestens 25.000 Euro

Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro.

red