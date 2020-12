Wendeburg. In dem Gebäude durchsuchten sie Behältnisse und stahlen wohl Schmuck. Die Höhe des Schadens beträgt ungefähr 1000 Euro.

Unbekannte brechen in Wohnhaus in Wahle ein

Täter haben sich laut Polizei zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zugang in ein Wohnhaus in der Peiner Straße in Wendeburg verschafft.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Hier durchsuchten sie zahlreiche Behältnisse und stahlen nach bisherigem Ermittlungsstand wohl Schmuck. Es entstand ein Schaden von zirka 1000 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

