Milow hat es nicht so mit Katzen und möchte in seinem neuen Zuhause lieber ohne andere Vierbeiner leben.

Milow will sich in neuem Zuhause als „Familienhund“ beweisen

Milow ist ein kastrierter American Staffordshire Terrier. Er wurde am 1.12.2017 in Hamburg geboren. Er verlor aber sein Zuhause.

Das Tierheim Peine beschreibt ihn als aufgeschlossen, anhänglich und sehr verschmust. Kinder dürften auch in seinem neuen Zuhause leben, doch sollten die schon standfest sein. Milow möchte, nach bisherigen Erfahrungen, lieber als Einzelhund leben, da er zur Ressourcen-Verteidigung neigt.

Zu Katzen hat er leider kein gutes Verhältnis, die sollten nicht in seiner Nähe sein. Den Wesenstest hat Milow mit Bravour bestanden. Er ist ein toller Familienhund und will das gerne in einem neuen Zuhause beweisen, so das Tierheim Peine abschließend.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee in Peine: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

red