Maskenpflicht auch für Patienten im Klinikum Peine

Wegen des dynamischen Corona-Infektionsgeschehens verschärft das Klinikum Peine die Gegenmaßnahmen: Das schon seit längerer Zeit bestehende Besuchsverbot wird auch über die Weihnachtstage aufrechterhalten. Zudem sind die Patienten nun aufgefordert, auch in den Patienten-Zimmern einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ihre Räume nicht zu verlassen.

Patienten im Klinikum Peine müssen eine Maske tragen

Geschäftsführer Wolfgang Jitschin: "Wir wissen, dass diese Maßnahmen für viele Menschen, gerade an den Feiertagen, einen weiteren großen emotionalen Einschnitt zur Folge haben. Wir bitten jedoch um Verständnis für diese Ausnahmesituation, sowohl von den Patienten als auch von den Angehörigen." Der Geschäftsführer betont, alle getroffenen Maßnahmen hätten allein das Ziel, Mitarbeiter und Patienten zu schützen.

Durch die Anzahl der zunehmenden Covid-19-Patienten sind die Mitarbeiter des Klinikums den Angaben zufolge "weiterhin stark belastet". Aus diesem Grund sei as Elektivprogramm (die Planung von medizinischen Eingriffen) bereits in der letzten Woche eingestellt worden.

Alle aufzunehmenden Patienten müssen sich seit Dezember einem Schnelltest unterziehen. „Durch die allgemein ansteigende Durchseuchung der Bevölkerung besteht ein zunehmend hohes Risiko für unsere Mitarbeiter und Patienten, sich mit dem SARS-CoV-2 zu infizieren“, erläutert Jitschin weiter. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens könne demnach nicht ausgeschlossen werden, dass ein bei der Aufnahme zunächst negativ auf Corona getesteter Patient im Verlauf seines Aufenthaltes sich doch als positive Belastung erweise.

Außerdem richtet der Klinikumsgeschäftsführer einen Appell an die Peiner Bevölkerung: "Wenden Sie sich im Fall von auftretenden Covid-19-Symptomen zuallererst an Ihre Hausärzte beziehungsweise lassen Sie sich unter der Rufnummer 116 117 beraten. Nur so kann die Versorgung in häuslicher Umgebung gewahrt und die sichere stationäre Versorgung gewährleistet werden."

Die gegenwärtige Arbeitsbelastung für das medizinische Personal im Klinikum Peine durch die Corona-Pandemie sei ähnlich hoch wie generell in dieser Zeit in anderen deutschen Krankenhäusern auch.