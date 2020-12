Vecheldes Kirchen sind Weihnachten geöffnet.

Vechelde Die Kirchengemenden in Vechelde sind in dieser Corona-Zeit erfinderisch: Sie bringen die christliche Botschaft auf anderen Wegen zu den Menschen.

An Heiligabend mit der ganzen Familie in die Kirche, dann zu Hause das Festessen in großer Runde, anschließend Geschenke auspacken mit den Kindern, Enkeln, Eltern und Großeltern. So läuft Weihnachten bei vielen ab. Normalerweise. Das Corona-Virus stellt in diesem Jahr jedoch einiges auf den Kopf. Nicht nur für die Familien, sondern auch für die Kirchen.

Die christlich-evangelischen Gemeinden in Vechelde werden in Corona-Zeiten an den Weihnachtstagen erfinderisch, um trotz aller Abstands- und Hygienevorschriften für die Menschen dazusein. Ihre Ideen: Videodreh, Salami-Taktik, Verzicht auf Krippenspiele und Familiengottesdienste und die Flucht ins Freie.

Weniger Menschen in den Kirchen wegen Corona

Klar ist, so Pröpstin Pia Dittmann-Saxel: „Die Kirchen werden an Weihnachten geöffnet sein“. Bis auf den letzten Platz besetzte Häuser wird es zu Weihnachten 2020 indes nicht geben. Das Infektionsgeschehen zwingt die Kirchen nicht nur in der Gemeinde Vechelde dazu, sehr viel weniger Menschen als üblich in ihre Gotteshäuser zu lassen. „Wir bieten zum Beispiel in der Christuskirche in Vechelde an Heiligabend zwischen 11 und 17 Uhr jede Stunde Andachten an“, sagt Dittmann-Saxel, die mit je einer halben Stelle als Pröpstin und als Gemeindepfarrerin fungiert. Sie werde in der gesamten Zeit an Heiligabend in der Christuskirche sein, kündigt Dittmann-Saxel an.

Gottesdienste an Weihnachten sind besinnlich - und in Sachen Infektionen auch gefährlich. Der Corona-Beschluss von Bund und Ländern erlaubt zwar, Weihnachten in der Kirche zu feiern. Dennoch gelten nicht nur in Vechelde strenge Vorgaben. „Je Andacht sind nur 25 Personen zugelassen“, sagt Vecheldes Kirchenvorstandsvorsitzende Christiane Horn. Die Plätze in der Christuskirche sind entsprechend markiert, um den Mindestabstand von 1,50 Metern zu gewährleisten. Zwingend vorgeschrieben sei laut Christiane Horn, dass sich Gottesdienst-Teilnehmer vorab bei ihren Kirchengemeinden anmelden.

Maskenpflicht im Gottendienst auch am Platz

Mehr noch: Es besteht Maskenpflicht auch am Platz und der Gesang ist verboten. Gleiches gelte laut Kirchenvorstandschefin für die Andacht am 1. Weihnachtstag (17 Uhr), sowie für das Vorlesen von Weihnachtsgeschichten am 2. Weihnachtstag (17 Uhr).

Den zunächst geplanten Gottesdienst im Freien – stattfinden sollte er an Heiligabend auf dem Parkplatz zwischen Kirchengemeindezentrum und Rathaus – hat die evangelische Kirchengemeinde nach neuerlichen Verschärfungen durch Erlässe von Bund und Landabgesagt. „Es wäre mit unglaublichem Aufwand verbunden gewesen, zwischen jedem Hausstand 1,50 Meter Abstand zu gewährleisten“, sagt Christiane Horn.

Einige Gemeinden bieten auch Freiluft-Andachten an

Drinnen, draußen, online oder gar nicht? Vor diesen Fragen standen und stehen wohl alle Vechelder Kirchengemeinden. Einige Gemeinden bieten Freiluft-Andachten an. Andere zeichneten Gottesdienste vorab auf, zum Beispiel die Kirchengemeinde Maria und Martha in Bodenstedt. „Die Aufzeichnung ist auf deren Homepage abrufbar“, weiß Dittmann-Saxel. „Kirche to go“ gibt es auchin der gemeindeeigenen Kindertagesstätte Arche Noah. „Die Mitarbeiterinnen haben einen Familiengottesdienst aufgezeichnet“, erzählt die Pröpstin. Sie selbst lese eine Weihnachtsgeschichte, unter anderem werde ein Stabpuppenspiel gezeigt. „Jede Kita-Familie hat einen Stick mit der Aufzeichnung mit nach Hause bekommen.“

Das Fazit von Pia Dittmann-Saxel: „Wir sind auch an Weihnachten für die Menschen da, aber nicht wie sonst. Nur die Form hat sich verändert. Wir bringen die christliche Botschaft auf anderen Wegen zu den Menschen.“