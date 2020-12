Baugebiet „Broistedt Süd“: Längeres Warten auf Straßenendausbau

Das Baugebiet „Broistedt Süd“. Die meisten Häuser sind längst fertig, die Straßen sehen aber immer noch nach Bauen aus. Es wird wohl noch dauern, bis sie eine richtige Decke bekommen. So lange müssen die Anwohner warten, bis sie ihre Ausfahrten an die Straße vor der Haustür baulich anschließen können.

Eigentlich sieht es im Baugebiet „Broistedt Süd“ in der Vertikalen überwiegend nicht mehr nach Bauen aus. Die meisten Häuser stehen. Doch die (horizontalen) Straßen sind noch immer nicht fertig. Und das wird auch noch gut ein Jahr lang so bleiben.

Nach Informationen unserer Zeitung wird es mit dem Straßenendausbau noch eine Weile dauern – obwohl nur noch wenige schwere Baufahrzeuge in dem Baugebiet unterwegs sind seit einiger Zeit. Die neuen Bürger und Bürgerinnen werden weiter mit den Straßen aus Sand und Schlamm (nach Regenfällen) leben müssen.

Gemeinde kann Straßen erst fertig bauen, wenn private Bauprojekte abgeschlossen sind

Das Baugebiet „Broistedt Süd“. Die meisten Häuser sind längst fertig, die Straßen sehen aber immer noch nach Bauen aus. Es wird wohl noch dauern, bis sie eine richtige Decke bekommen. So lange müssen die Anwohner warten, bis sie ihre Ausfahrten an die Straße vor der Haustür baulich anschließen können. Foto: Arne Grohmann / BZV

So sieht es auch derzeit vor Ort aus. Überwiegend sind die Häuser fertig, teilweise sogar die Ein- und Ausfahrten von den Garagen und Einstellplätzen davor oder daneben. Doch die endgültige Fertigstellung ist schwer, wenn nicht schon die Höhe der späteren Straße vor der Haustür feststeht. Darauf warten diverse Anwohner.

Der Straßenendausbau kostet die Gemeinde Lengede noch einmal Geld, auch in „Broistedt Süd“. Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke, warum das derzeit noch nicht für diesen Zweck ausgegeben wird: „Die Gemeinde kann erst mit dem Straßenendausbau in einem Baugebiet beginnen, wenn alle privaten Bauherren ihre Bauvorhaben fertig gestellt haben.“ Denn mit dem Beginn des Ausbaus der Straßen, also mit einer echten Straßendecke, nicht aus Sand, seien einige Grundstücke nicht immer mit (Bau-)Fahrzeugen erreichbar. Das sei schlecht, da es immer noch Rohbauten in dem Baugebiet gebe. Für diese Bauherren sei ein jetziger Straßenendausbau daher keine gute Lösung.

Die Gemeinde Lengede geht derzeit davon aus, so Cord-Heinrich Helmke weiter, dass bis Sommer oder Herbst nächsten Jahres alle privaten Bauvorhaben abgeschlossen sind. Im November 2021 sei dann der Beginn des Straßenendausbaus im Baugebiet „Broistedt Süd“ geplant.

