Darum kommt der Weihnachtsmann auch nach Peine

Manch einer wird diese Geschichte schon kennen. Aber alle Jahre wieder ist sie doch gut geeignet, die Zeit bis zur Bescherung am Abend zu verkürzen.

Und darum geht es: Sogar die Wissenschaft hat sich mit der Frage beschäftigt, ob es den Weihnachtsmann wohl wirklich geben kann – und kommt in ihren nüchternen Berechnungen zu katastrophalen Ergebnissen. Doch das gleich vorweg – zur Beruhigung: Die wissenschaftlichen Beweisführungen, den Weihnachtsmann könne es gar nicht geben, sind mit entscheidenden Fehlern behaftet. Der „Gegenbeweis“ wird heute Abend in vielen Weihnachtsstuben im Peiner Land zu erleben sein. Da sind wir ganz sicher.

In den letzten Stunden kurz vorm Heiligen Abend befürchtet das Kind der Familie das Schlimmste. Denn wenn alles stimmt, was es in Schule gelernt hat, fällt die Bescherung aus. In Biologie ging’s los. Der Lehrer sagte, er kenne keine Spezies der Gattung Rentier, die fliegen könne. Wer also zieht den Schlitten des Weihnachtsmannes? Nun, bis heute sind Hunderttausende von Organismen, die es auf der Erde gibt, noch gar nicht klassifiziert. Somit kann niemand behaupten, es gebe keine fliegenden Rentiere.

Das beruhigt das Kind aber nicht. Denn in Mathe und Physik wurden ebenfalls Zweifel gesät Es gibt ganz grob geschätzt rund 2 Milliarden Kinder auf der Welt. Abzüglich Moslems, Hindu und Buddhisten, die von Amts wegen nicht vom Weihnachtsmann beliefert werden, bleiben etwa 378 Millionen. Und bei rund 3,5 Kindern pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Bescherungen. Quer durch die Zeitzonen muss der Weihnachtsmann also 822,6 Besuche pro Sekunde (!) schaffen.

Der Weihnachtsmann bräuchte keinen Schlitten, sondern ein Raumschiff

Dabei muss er etwa 120,8 Millionen Kilometer zurücklegen – in 3000-facher Schallgeschwindigkeit. Und wenn jedes Kind 1 Kilogramm Geschenke bekommt, ergibt das 378.000 Tonnen Ladung. Plus 216.000 Rentiere, die notwendig sind, plus Schlitten, plus Weihnachtsmann, der als ein ziemlich übergewichtiger Kerl beschrieben wird. Macht als mehr als 400.000 Tonnen.

Bei einer Reisegeschwindigkeit von 1040 Kilometern pro Sekunde entsteht ein schier gigantischern Luftwiderstand. Schon das erste Paar Rentiere müsste Zig-Trillionen Joule Energie absorbieren, der Weihnachtsmann ein Tausendfaches der Erdbeschleunigung verkraften. Das geht doch gar nicht.

Doch, das geht. Denn in der Rechnung fehlen, wie eingangs erwähnt, gewichtige Posten: Glaube, Poesie, Liebe. Zusammen ergibt das einen ganz besonderen Zauber, der heute Abend auf magische Weise wieder wahr werden wird. Bestimmt!

In diesem Sinne – wir wünschen frohe Weihnachten!

red