Spenden für das Frauenhaus und das Internationale Cafè Peine

Peine Trotz Corona macht die Spende ans IAC Geschenke an Kinder möglich. Das Kleiderkammer-Team Friedenskirche setzt eine 1000-Euro-Spende in Geschenke um.

Der dm-Drogeriemarkt in der Peiner City hatte mit seiner Adventsaktion vollen Erfolg. So konnten jetzt mehr als 80 Geschenktüten und ein Scheck in Höhe von 150 Euro an das Internationale Cafè (INCA) in Peine überreicht werden.

Die ehrenamtlichen Helfer Janine Bögershausen und Stefan Schlotz nahmen die Spende entgegen. „Im Moment muss das INCA, das sonst jeden Freitagnachmittag im Gemeindehaus der Friedenskirche stattfindet, zwar coronabedingt pausieren, aber wir wollten vor allem den Kindern eine kleine Freude zum Advent machen. Toll dass dm an uns gedacht hat“, freuten sich die beiden.

Spende von DM ist eine Herzensangelegenheit

Für Filialleiterin Isabel Ibe und ihre Stellvertreterin Jasmin Weichert ist Helfen eine Herzensangelegenheit. Schon im Herbst hatten sie mit einer großen Spende das Projekt „Spätes soziales Frühstück“ der St.-Johannis-Kirchengemeinde auf Telgte unterstützt.

„Wir freuen uns, wenn unsere Unterstützung da ankommt, wo sie gebraucht wird und werden nach Corona sicher beide Projekte einmal besuchen“, meinten die beiden abschließend.

Weihnachtsüberraschung vom Team der Kleiderkammer der Friedenskirche

Astrid Dieler und Diana Andrzejczak (von links) überbringen den Mitarbeiterinnen des Peiner Frauenhauses e. V. gespendete Weihnachtsgeschenke für die dort untergebrachten Kinder. Foto: Kirchenkreis Peine

Eine Weihnachstüberraschung bereitete das Team der Kleiderkammer der Friedenskirchen-Gemeinde den Kindern, die in der Einrichtung des Peiner Frauenhauses zusammen mit ihren Müttern wohnen.

„Wir sammeln jedes Jahr Spielzeug und suchen einen Ort, wo wir es spenden können“, berichtet Astrid Dieler, die zusammen mit Diana Andrzejczak und Kathi Schlüter ehrenamtlich in der Kleiderkammer arbeitet.

Diese gehört zur Friedenskirche Peine und ist im Keller des Pfarrhauses an der Eichendorffstraße untergebracht. Nach dem Zuzug vieler Geflüchteter vom Balkan und aus Syrien entstand vor rund fünf Jahren die kleine „Kleiderkammer mit Herz“, wie die engagierten Damen sie nennen.

Spende von Spielzeuggutschein geht an Kinder im Frauenhaus Peine

Ein Gemeindeglied der Friedensgemeinde spendete vor kurzem einen Gutschein von „Eulies Spielwaren“ in Peine im Wert von 1000 Euro. „Um diesen einzulösen, wollten wir dieses Jahr das Peiner Frauenhaus und Kinder von vier alleinerziehenden Elternteilen bedenken“, erklärt Astrid Dieler. „Die Geschenke haben sich die Kids gewünscht, und wir haben in Absprache mit den Erwachsenen die Wünsche erfüllt und das Spielzeug bei Eulies gekauft.“

Rechtzeitig vor Weihnachten brachten die Ehrenamtlichen die Geschenke zum Frauenhaus und zu den anderen Familien. „Wir danken ganz herzlich der Spenderin“, freut sich das Team der Kleiderkammer.