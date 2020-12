Gleich drei Verstöße bei nur einer Autofahrt in Peine

Peine Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag bei einem Einsatz sehr viel zu tun. In nur einem Auto gibt es gleich diverse Verstöße.

Die Polizei hielt am Sonntag gegen 2 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße in Peine nach eigenen Angaben ein Fahrzeug an, in welchem sie zunächst drei alkoholisierte Personen aus jeweils drei unterschiedlichen Haushalten feststellte. Dies verstößt gegen die geltenden Vorschriften der niedersächsischen Corona-Verordnung. Die Folge: Einleitung von drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Während der Kontrolle stellte die Polizei auch fest, dass zusätzlich zum Alkohol beim Fahrer (33) auch Drogen im Spiel waren. Folglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

"Des Weiteren ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis", so die Polizei weiter in ihrem Bericht. Ihn erwarten nun zusätzlich gleich zwei Strafverfahren. Und da die Halterin zu dem geführten Fahrzeug gleichzeitig die Beifahrerin ist, wird gegen sie nun auch strafrechtlich ermittelt. red

