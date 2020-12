Freiwillige helfen in Seniorenheimen in Peine

Der Landkreis Peine und die Freiwilligenagentur des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Peine suchen Ehrenamtliche, die Seniorenheime in der Stadt und im Kreisgebiet im nichtmedizinischen Bereich unterstützen möchten. Gerade bei den Corona-Schnelltests, die ausschließlich von geschultem Personal durchgeführt werden, und bei allem, was damit zusammenhängt - zum Beispiel die Begleitung der Besucher - können Freiwillige unterstützen und damit wertvolle Dienste leisten.

Der Aufruf an Ehrenamtliche zur Unterstützung in den Seniorenheimen steht unter der Überschrift "Helping Hands" (helfende Hände). Freiwillige Helfer können sich von sofort an bei Sonja Hoffmann von der Freiwilligenagentur unter der Telefonnummer (05171) 940-9562 oder per E-Mail an sonja.hoffmann@paritaetischer.de melden. Dort werden die Kontaktdaten aufgenommen. Die Heimleitungen können sich dann bei entsprechendem Bedarf bei der Freiwilligenagentur melden.

Freiwillige müssen sich Schnelltest unterziehen

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer müssen sich nach Angaben von Landkreissprecher Fabian Laaß vor der Aufnahme einem Schnelltest unterziehen. „Besonders in diesen Tagen zum Jahreswechsel sind die Besucheranmeldungen in den Seniorenheimen hoch, und Besuche sind für die seelische Gesundheit der Heim-Bewohnerinnen und -Bewohner wichtig“, betont die Sozialdezernentin im Peiner Kreishaus, Professor Andrea Friedrich.

In diesem Zusammenhang verweist die Kreisverwaltung außerdem auf ein spezielles Kursusangebot der Kreisvolkshochschule Peine für Freiwillige, das bei Belastungen aus dem Ehrenamt hilft.