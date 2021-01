Ruhige Silvesternacht in Peine – nur zwei „Corona-Partys“

Diese Stille in der Silvesternacht – sie ist ungewöhnlich gewesen. Und so waren die Kirchenglocken, die um Mitternacht das neue Jahr eingeläutet haben, in Groß Ilsede und anderswo im Landkreis Peine kristallklar zu hören. Denn das Getöse durch Feuerwerk und Böller ist diesmal deutlich leiser ausgefallen.

Mit dem Verkaufsverkauf für solche Utensilien hieß es, nunmehr Restbestände aus den Vorjahren aufzubrauchen – das Ergebnis: Das neue Jahr ist mit weit weniger „Knalleffekten“ begrüßt worden. „Sehr, sehr, sehr ruhig“, so verlief aus Sicht der Polizei und der Feuerwehr vergleichsweise der Jahreswechsel.

Extrem wenig Einsätze auch fürs Klinikum

Ähnliches war aus dem Peiner Klinikum zu hören. „Wir hatten diesmal in der Silvesternacht landkreisweit nur 37 Einsätze – das ist extrem wenig“, zieht Peines Polizeisprecher Matthias Pintak zufrieden Bilanz. Laut Peiner Polizei hat sich die Bevölkerung im Kreisgebiet zwar „größtenteils“ an die Corona-Regelungen gehalten. Dennoch hat es auch Unverbesserliche gegeben: Zwei Feiern – die Polizei spricht von ausdrücklich von „Corona-Partys“ – hätten die Beamten auflösen müssen.

Zum einen am gestrigen Donnerstag gegen 22 Uhr eine Veranstaltung an der Woltorfer Straße in Peine mit sechs Gästen, zum anderen am heutigen Neujahrstag gegen 1.40 Uhr eine Feierlichkeit an der Straße „In der Gummelstätte“ in Oberg. In beiden Fällen hat die Polizei Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet: Den Verantwortlichen drohen also (empfindliche) Geldstrafen. Darüber hinaus berichtet die Polizei nur noch von der Zündung eines illegalen Knallkörpers: Demnach soll ein 18-jährige Peiner am Silvesterabend um 21.10 Uhr im Bereich Friedrich-Ebert-Platz in der Stadt einen Polenböller aktiviert haben – und zwar im Beisein von zwei weiteren Personen (18 und 35 Jahre alt).

Einzelne Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz

„Die Polizei hat bei dem 18-jährigen Beschuldigten überdies zehn weitere pyrotechnische Gegenstände ausländischer Herkunft gefunden und sie beschlagnahmt“, berichtet die Polizei am heutigen Freitag. Gegen ihn haben die Ordnungshüter ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Damit nicht genug: Gegen alle drei Personen hat die Polizei zudem Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet wegen der Verstöße gegen die Corona-Verordnung: Zusammenkunft von Personen aus drei Haushalten unter Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln.

Gar nur von einem Vorfall kreisweit spricht die Feuerwehr in der Silvesternacht: Um 2.30 Uhr am heutigen Neujahrstag habe an der Pfingststraße in Peine ein Autoreifen gebrannt. „Wir mussten aber gar nicht ausrücken, da die Polizei den Brand selbst gelöscht hat“, berichtet die auch für den Kreis Peine zuständige Feuerwehrleitstelle in Braunschweig. Kleine Schmonzette am Rande: Am Morgen des heutigen Neujahrstags meldet die Polizei einen „versuchten Einbruch“ in Fürstenau – und zwar in eine Tankstelle. Dabei handelt es sich allerdings nicht um das kleine Fürstenau (95 Einwohner) im Kreis Peine, sondern um das Fürstenau (rund 9400 Einwohner) im Landkreis Osnabrück.