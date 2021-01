Ilseder Bürgermeister hofft auf den Grundschulneubau

Für Otto-Heinz Fründt sind es die letzten Gedanken zum Jahreswechsel als Ilseder Bürgermeister: Nach mehr als sechsjähriger Amtszeit und erster Verwaltungschef der fusionierten Gemeinde Ilsede wird der Sozialdemokrat aus Bierbergen im September des nächsten Jahres nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren. Trotz seines mehrwöchigen Ausfalls aus gesundheitlichen Gründen -- am 13. Januar will er ins Rathaus zurückkehren -- zieht Fründt eine gute Bilanz fürs zurückliegende Jahr und benennt wichtige Ziele für dieses Jahr.

"Große Teile des Ilseder Gemeindegebiets sind mit morderner Internettechnik (Glasfaser) versorgt worden, in diesem Jahr wird der flächendeckende Ausbau abgeschlossen", erinnert Fründt. Zudem verweist er auf den Gemeinderatsbeschluss vom Oktober, wonach die drei bisherigen einzügigen Grundschulstandorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde geschlossen werden sollen: Statt dessen wird eine neue dreizügige Grundschule für diese drei Orte in Gadenstedt hochgezogen - ein Millionenvorhaben für die klamme Gemeinde Ilsede.

Bürgerbegehren für den Erhalt bestehender Schulstandorte

Fründt spricht von einer "äußerst intensiven, sorgfältigen und alle wichtigen Aspekte abwägenden Vorarbeit". Allerdings ist diese Ratsentscheidung sehr umstritten: Einwohner aus Groß Lafferde und Adenstedt - vor allem Grundschuleltern - wollen mit einem Bürgerbegehren/Bürgerentscheid den Erhalt und die Renovierung der jetzigen drei Schulstandorte erzwingen.

Und so sagt Fründt: "Es bleibt zu hoffen, dass der Ratsbeschluss, der den pädagogischen und räumlichen Erfordernissen für ein zukunftsträchtiges Grundschulangebot objektiv am ehesten gerecht wird, auch realisiert werden kann." Positiv vermerkt der Bürgermeister, dass der Anbau an die Ölsburger Grundschule im vergangenen Jahr fertiggestellt werden konnte.

Planungen in Sachen Kita

Einiges vor hat die Gemeinde Ilsede auch in Sachen Kindertagesstätten (Kita): Voraussichtlich im Februar wird die millionenschwere Kita in Groß Bülten eröffnet. Zudem wird in drei Ortschaften zusätzlich zur jeweils bestehenen Kita jeweils eine weitere solche Einrichtung errichtet: In Münstedt ist Baubeginn in diesem Jahr und Eröffnung Mitte/Ende 2022 (Kosten: 1,95 Millionen Euro); in Gadenstedt (Standort: Spielplatzgelände an der Rathaus-Außenstelle) ist Baubeginn frühestens 2022, Eröffnung frühestens 2023; im Wohnbaugebiet Groß Ilsede-Nord III ist Baubeginn frühestens 2022.

Aber auch die Feuerwehr darf sich freuen: Die Stützpunktwehr Groß Ilsede bekommt für rund 1,7 Millionen Euro ein neues Feuerwehrhaus auf dem bisherigen Spielplatzgelände am Handorfer Weg. In diesem Jahr erfolgt der Startschuss für den Neubau, Ende diesen Jahres/Anfang des nächstes Jahres soll er bereits bezugsfertig sein. "Schneller und kostengünstiger" als erwartet schreitet Fründt zufolge der millionenschwere Ausbau der Gadenstedter Ortsdurchfahrt voran. Anwohner beklagen sich aber über die ihrer Meinung nach "existenzvernichtenden Anliegerbeiträge" für diesen Gemeindestraßenausbau, haben eine Bürgerinititive gegründet und wollen bei den Kommunalwahlen antreten, um im Gemeinderat diese Beiträge abzuschaffen.