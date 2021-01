Edemissen blickt auf mehrere große Bauvorhaben

Der Rewe-Markt in Edemissen soll in diesem Jahr abgerissen und ein neuer, größerer Markt gebaut werden.

Der Bauantrag ist gestellt, die Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen: Der Bau der Kindertagesstätte mit vier Krippen- und zwei Regelgruppen im Gewerbegebiet „Roth Acker“ ist das größte Projekt der Gemeinde Edemissen in diesem Jahr. „Der Bau wird etwa 5,3 Millionen Euro kosten“, sagt Bürgermeister Frank Bertram. Parallel dazu sollen auch die Gewerbebetriebe angesiedelt werden: Die Erschließungsmaßnahmen für das Gewerbegebiet sind weitestgehend abgeschlossen und die Vermarktung hat begonnen.

Überwiegend örtliche Unternehmen in Baugebiet

Das rund drei Hektar große Gebiet im Norden Edemissen‘s soll der gewerblichen Entwicklung überwiegend örtlicher Unternehmen dienen. Aktuell wird das Rathaus energetisch saniert. Es wurde 1978 gebaut und in den 1990er Jahren erweitert. Die Fenster werden erneuert, Fassade und des Flachdach saniert. „Die Arbeiten finden im laufenden Geschäftsbetrieb statt, daher bemühen wir uns, die Beeinträchtigung für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten“, sagt der Bürgermeister.

Bauanträge für Großprojekte gestellt

„Für zwei weitere Großprojekte in Edemissen wurden inzwischen die Bauanträge gestellt“, berichtet der Bürgermeister weiter: An der Peiner Straße wird in diesem Jahr der Rewe-Markt abgerissen und durch einen neuen modernen Markt ersetzt. Auch der Investor des Dorfquartiers im Umfeld des ehemaligen Gasthauses „Am Pfarrgarten“ will mit den Arbeiten beginnen, sobald die Baugenehmigung für die ersten Häuser vorliegt. Auf rund 8.000 Quadratmetern soll in Edemissen ein modernes Gebiet mit rund 60 Wohnungen und einigen kleinen Geschäften entstehen.

Schnelles Internet für alle Haushalte

Vor dem Hintergrund, dass während der anhaltenden COVID 19 Pandemie das Internet durch „Homeoffice“ und „Homeschooling“ immer mehr an Bedeutung gewinnt, freut sich der Bürgermeister, dass der Ausbau des Glasfasernetzes voran geht. „Für die Ortschaften, die nicht durch die Deutsche Glasfaser erschlossen werden, hat der Landkreis Peine in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom ebenfalls mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen“, so Bertram. „Die Haushalte erhalten hierdurch Datenübertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Mit diesen Maßnahmen wird die Infrastruktur wesentlich verbessert.“ Der Ausbau sei bereits in weiten Teilen der Gemeinde abgeschlossen.

Hauseigentümer können Zuschüsse erlangen

Hauseigentümer der Ortschaften Wipshausen, Alvesse, Mödesse und Voigtholz-Ahlemissen können über das Dorferneuerungsprogramm „Heide & Moor“ Zuschüsse erlangen. „Zahlreiche Anträge für private Dach-, Fassaden- und Fenstererneuerungen belegen das große Interesse“, berichtet der Bürgermeister. „Mit dem Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Alvesse und der Umgestaltung des Friedhofes Voigtholz-Ahlemissen hat die Gemeinde Edemissen in diesem Jahr die ersten öffentlichen Maßnahmen zur Bezuschussung beantragt.“