Die Polizei Peine hatte in der Nacht einen Einsatz bei einem Glätteunfall auf Höhe des Peiner Klinikums (Symbolbild)

Glätteunfall in Peine - 18-jähriger Fahrer verletzt

Bei einem Glätte-Unfall in Peine ist in der Nacht zu Samstag ein 18-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 2.20 Uhr auf der B444 aus Klein Ilsede kommend in Richtung Peine.

Auf Höhe des Klinikums rutschte der Seat von der winterglatten Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 18-Jähriger Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, sein 17-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen musste den PKW bergen.