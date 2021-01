Peiner Eltern wünschen Test von Kind in Kita-Notbetreuung

Peine. Das Kinder einer Mutter, die Corona-positiv war, kommt nach Ablauf der Quarantäne-Zeit zurück in die Kita. Eltern melden Bedenken an.

Warum wird ein Kindergarten-Kind, dessen Mutter Corona positiv und in Quarantäne war, nicht getestet, ehe es wieder in den Kindergarten kommt? Es ist eine Frage, die Eltern einer Peiner Kindertagesstätte aktuell beschäftigt. Sie arbeite in einer Kurzzeitpflege, ihr Sohn werde in einer Kita-Notgruppe in der Stadt Peine betreut, berichtet die Mutter. Ab Montag soll dort auch die Tochter einer Frau betreut werden, die positiv auf Corona getestet und in Quarantäne war. Inzwischen sei sie wieder gesund. Das Mädchen aber sei nicht getestet worden, und das sei auch jetzt, mit der Rückkehr in die Kita, nicht der Fall.

„Uns ist deshalb mulmig“, sagt die Mutter es Jungen. Ihr Sohn habe Asthma, nennt sie einen Grund. Aber sie macht sich auch Gedanken über die Senioren, mit denen sie Kontakt hat, beispielsweise, wenn sie ihnen das Essen anreicht. „Was ist, wenn das Mädchen doch auch Corona-positiv ist oder war, aber keine Symptome hatte und keiner es bemerkt hat“, fragt sie und entwickelt den Gedanken weiter: „Was ist, wenn mein Sohn angesteckt wird und mich ansteckt? Im schlimmsten Fall trage ich das Virus dann zu den Senioren.“ Davor habe sie Angst. "Ich fühle mich da nicht gut abgesichert." Mit einem Corona-Test des Mädchens wären diese Ängste ausgeräumt, meint die Mutter.

Landkreis: Quarantäne-Zeit von Haushaltsmitgliedern richtet sich nach Symptombeginn des ersten Erkrankten

Eine Corona-positive Person sei bereits zwei Tage vor dem Auftreten von Symptomen infektiös, erklärt Katja Schröder, Pressesprecherin des Landkreises Peine, auf Anfrage unserer Redaktion. „In diesen zwei Tagen und direkt zu Beginn der Erkrankung erfolgen die meisten Infektionen innerhalb eines Hausstandes.“ Daher richte sich die Quarantäne-Zeit von Haushaltsmitgliedern nach dem Symptombeginn des ersten Erkrankten in der Familie - in diesem Fall die Mutter - und betrage in der Regel 14 Tage.

„Wenn in diesem Zeitraum der oder die Angehörige - in diesem Fall die Tochter - keine Symptome entwickelt, kann der oder die Angehörige die Quarantäne ohne Abstrich verlassen und gilt als gesund“, erklärt die Landkreis-Sprecherin weiter. „Sollte der oder die Angehörige trotzdem erkranken, aber keine Symptome entwickeln, wie dies gelegentlich vorkommen kann, so ereignet sich diese asymptomatische Erkrankung auch innerhalb der Quarantäne-Zeit und das Kind wäre nach Beendigung der Quarantäne wieder genesen und somit nicht mehr infektiös.“

Seit Herbst gelten andere Vorgaben

In der Anfangszeit der Pandemie seien die Quarantäne-Zeiten von Familienangehörigen mit Auftreten weiterer Positiver in der Familie entsprechend verlängert worden. „Seit Herbst 2020 haben sich diese Vorgaben aber geändert, die Quarantäne-Zeit von Haushaltsangehörigen richtet sich seitdem nur noch nach dem Erkrankungsbeginn der ersten Corona-erkrankten Person in der Familie“, erklärt Katja Schröder.

Zu dieser Änderung sei es gekommen, da sich gezeigt habe, dass Übertragungen innerhalb eines Hausstandes in der Frühphase der Ersterkrankung in der Familie stattfinden. „Nach Entlassung von Mutter und Tochter aus der Quarantäne ist nicht mehr von einem Infektionsrisiko bei den Beiden auszugehen“, sagt die Kreis-Sprecherin abschließend.