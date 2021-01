Auftrag für Bortfelder Feuerwehrfahrzeug wird vergeben

Einstimmig hat der Feuerschutzausschuss des Wendeburger Rates empfohlen, den Auftrag für das neuen Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bortfeld in Auftrag zu geben, ein Hilfeleistungs-Löschfahrzzeug HLF 20. Erteilt wird der Auftrag an die Firmen, die im Ausschreibungsverfahren das günstigste Angebot abgegeben hatten. Das ist für den Aufbau des Fahrzeugs die Firma Schlingmann mit 259.820 Euro und für das Fahrgestell MAN mit 91.987 Euro, macht zusammen 351.807 Euro. Im Haushalt 2020 der Gemeinde Wendeburg stehen 350.000 Euro. Der Mehrbetrag soll im Haushalt 202 ausgewiesen werden, so die Empfehlung des Feuerschutzausschusses. Auf den Weg gebracht werden soll der Auftrag so schnell wie möglich.

Verwaltungsausschuss votiert schriftlich

Der Verwaltungsausschuss muss noch zustimmen. Das soll per Umlaufverfahren geschehen, einem schriftlichen Beschlussverfahren, das Gremium muss dafür nicht eigens zusammenkommen. Während des Lockdowns ist die Gemeinde Wendeburg von Präsenz-Sitzungen auf Videokonferenzen im Internet übergegangen.

Das neue Bortfelder Feuerwehrgerätehaus sei fertiggestellt. Corona-bedingt sei es aber noch nicht bezogen worden, teilte Jürgen Wittig, Leiter des Fachbereichs Bauen, mit.