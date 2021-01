„Rote Gebiete“ in Peine – CDU und Wasserverband streiten sich

Die Neufassung der "Roten Gebiete" in Niedersachsen durch die rot-schwarze Landesregierung -- sie stößt im Kreis Peine auf geteiltes Echo: Während der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett diesen Schritt begrüßt, äußert Olaf Schröder als Geschäftsführer des Wasserverbands Peine scharfe Kritik. „Rote Gebiete“ – das ist keineswegs eine parteipolitische Einordnung. Vielmehr geht es um landwirtschaftlich genutzte Regionen, die im Grundwasser eine hohe Nitratbelastung aufweisen – das heißt: Die Landwirtschaft muss dort weniger düngen, was sie mit großer Verärgerung aufgenommen hat.

Plett allerdings lobt die neue Festsetzung der Gebiete nach dem „Verursacherprinzip“ – sie führe dazu, dass „ein Großteil der ,roten Gebiete‘ im Landkreis Peine südlich der Autobahn 2 (A2) verschwindet“. Der Peiner Nordkreis allerdings bleibe mit seinen weitüberwiegenden landwirtschaftlichen Flächen – auch wegen des sandigen Bodens – im „nitratsensiblen Bereich“, ist also weiterhin zumeist „rotes Gebiet“.

Plett: weniger Dünger heißt auch weniger Ertrag

Christoph Plett (CDU). Foto: CDU

Nach den ersten Plänen sollten jedoch – bis auf die Bereiche Gadenstedt und Lengede sowie östlich davon -- alle landwirtschaftlichen Flächen im Kreisgebiet zu ,roten Gebieten‘ werden. „Dort hätten die Landwirte ab Neujahr nur noch 20 Prozent weniger Düngung aufbringen dürfen -- ein Minderertrag von bis zu 20 Prozent wäre die Folge gewesen, und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Folgezeit“, erinnert Plett. Die Neufassung mit kaum noch „roten Gebieten“ südlich der A2 bedeute, dass „die Landwirte dort keine Verminderung der Düngung vornehmen und auch keine Ertragseinbußen hinnehmen müssen“. Nördlich der Autobahn – also im Peiner Nordkreis – bleibe der überwiegende Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen hingegen „rot“: also weniger düngen, weniger Einnahmen für Landwirte. „Diese Ertragseinbußen dürfen auf Dauer nicht bleiben“, verlangt Plett: „Wir müssen intensiv prüfen, welche Kriterien die Eingruppierung als ,rotes Gebiet‘ verursachen und wie wir für die Landwirte Abhilfe schaffen können.“ Plett dankt Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), der es auf Bundesebene „durch ihren vehementen Einsatz für das Verursacherprinzip gelungen ist, das Ausmaß der ,roten Gebiete‘ -- unter anderem südlich der A2 im Landkreis Peine – zu verringern“.

Ganz anders bewertet Olaf Schröder für den Peiner Wasserverband die Neuregelung zu den „roten Gebieten“: „Vorfahrt für nachhaltigen Trinkwasserschutz sieht anders aus“, ätzt der Geschäftsführer. Es brauche keine Verringerung der „roten Flächen“, sondern „mehr Einsatz unserer Landesregierung für den Trinkwasserschutz“. Das, was die Landesregierung nun vorlege, ist aus Sicht der Wasserwirtschaft „deutlich zu kurz gesprungen“, die Flächenreduzierung der nitratsensiblen Gebiete sei „kontraproduktiv“. Schröder: „Diese neuen Regelungen zur Ausweisung der ,roten Gebiete‘ werden den vorbeugenden Grundwasserschutz nicht nachhaltig sichern können.“ Dazu brauche es „mehr politischen Willen“ und die entsprechende rechtliche wie finanzielle Ausgestaltung.

„Trinkwasserschutz steht hinter Wirtschaftsinteressenten zurück“

Olaf Schröder. Foto: Wasserverband

Schröder zufolge bleibt es abzuwarten, wie die Europäische Union (EU) auf die neuen Ausweisungen reagiere: „In Niedersachsen steht der Schutz des Trinkwassers wieder einmal hinter wirtschaftlichen Interessen zurück.“ Das sei zu bedauern, da „wir eigentlich mit allen Akteuren den Umweltschutz -- und dazu gehört die Sicherung unserer Trinkwasserressourcen durch eine umweltverträgliche Landnutzung -- in unserem Bundesland voranbringen wollen.“ Laut dem Wasserexperten sind mit der Reduzierung der „roten Flächen“ niedersachsenweit „245.000 Hektar herausgerechnet worden, so dass nur noch rund 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in unserem Bundesland zu dieser Kategorie gehören -- vorher waren es 39 Prozent.“

Olaf Schröder: „Die landwirtschaftliche Ertragssicht der Landwirte ist nur eine Seite der Medaille. Der langfristige Grundwasserschutz und damit die Sicherheit der lokalen Versorgung mit möglichst naturbelassenem Trinkwasser ist die andere Seite.“ Die Landesregierung habe die immissionsbasierte Sonderstellung für Trinkwassergewinnungsgebiete, die die Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA) vorsieht, nicht angewendet: „Damit hat sie die Chance vertan, diese sensiblen Bereiche zu schützen.“

Schröder: Land muss „Wasser-Bauern“ mehr Geld geben

Seit über 20 Jahren arbeite die Wasserwirtschaft mit der Landwirtschaft beim vorbeugenden Trinkwasserschutz zusammen. „Diese Arbeit muss ausgebaut und endlich auch finanziell attraktiv für die Landwirte ausgestaltet werden, die sich als ‚Wasser-Bauern‘ für den Grundwasserschutz einsetzen möchten“, bekräftigt Schröder: „Wir brauchen mehr Einsatz der Landesregierung für den Trinkwasserschutz. Deshalb fordern wir, deutlich mehr Mittel aus der Wasserentnahme-Gebühr der Kooperationsarbeit zum vorbeugenden Trinkwasserschutz zukommen zu lassen: Das wäre ein gutes, richtiges und wichtiges Signal, sowohl für die Landwirtschaft, als auch für die Wasserwirtschaft und die Trinkwasserqualität in Niedersachsen.“