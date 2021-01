„Schätzchen“ mit Peine-Spezifik haben im Museumsdepot Vorrang

Imke Seidel, Fachreferentin für Sammlungsmanagement und Qualitätsstandards für Museen, hält hier das Gipsmodell der Eule von Hans Nowak in ihren Händen. Es ist ein Objekt, zu dem es viel zu erzählen gibt. Es wird weiter im Depot aufbewahrt.

Erinnerungsstücke, Zeugen der Vergangenheit aus Industrie, Handel, Handwerk, Haushalt Kunst, Schule und vielen Lebensbereichen mehr: Zirka 25.000 Objekte lagern im Depot des Peiner Kreismuseums. "Früher haben die Fürsten- und Königshäuser in ihren Wunderkammern alles gesammelt, was wertvoll ist. Daraus sind die Museen entstanden", sagt Dr. Doreen Götzky, Leiterin des Kreismuseums Peine, mit Blick auf alle die Schätze und Schätzchen im Keller des Kreismuseums. Auch heute sei die Sammlungsarbeit eine wesentliche Aufgabe von Museen. "Materielle Zeugnisse der Vergangenheit und Gegenwart sollen für die Nachwelt bewahrt und erforscht werden."

Sammlung wird neu geordnet, damit sie genutzt werden kann

Dass die Sammlung auch nutzbar wird, daran wird zurzeit gearbeitet. Die Corona-Pandemie, in der das Museum für Besucher geschlossen ist, gibt die Zeit dafür. "Schon seit April arbeiten wir an der Neuordnung der Sammlung", erklärt die Leiterin des Kreismuseums. "Wir sind ein kleines Haus - wir können leider nicht alles aufbewahren. Vorrang haben Objekte von hier, über die wir nicht nur Herkunft und Verwendungszusammenhang wissen, sondern zu denen es auch eine Geschichte gibt, die erzählt werden kann, also die eine Peine-Spezifik haben", nennt Götzky ein Auswahlkriterium.

Im Depot des Peiner Kreismuseums lagern 25.000 Objekte. Zurzeit werden sie gesichtet und digitalisiert. Nicht alle „Schätzchen“ können bleiben, dazu fehlt der Platz. Foto: Bettina Stenftenagel

Die fünf Depoträume sind zum Bersten voll

Manche Gegenstände seien ausgestellt worden, längst nicht alle. Die fünf Depoträume sind zum Bersten voll, ein System, nach dem die Objekte geordnet sind, gab es bislang nicht, auch keine Digitalisierung, nur Karteikarten. Inzwischen wurden 45.000 Papierseiten digitalisiert. "Die Räume erfüllen auch nicht die konservatorischen Anforderungen eines Museumsdepots", so Götzky weiter. Einige Objekte seien wegen der unzureichenden Lagerung beschädigt.

Jede Menge Arbeit also. Damit befasst ist - auf einer Projektstelle - Imke Seidel. Sie ist Fachreferentin für Sammlungsmanagement und Qualitätsstandards für Museen, arbeitete zuvor im Museumsdorf in Cloppenburg. Sie sei im Kreismuseum nicht nur beim Digitalisieren und Sichten der Objekte eine große Hilfe, "sie weiß auch, wie man einen Stoff verpacken muss, dass er die nächsten 50 Jahre hält", sagt Doreen Götzky.