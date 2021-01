Glücksfall für Radwegbau vom Bortfelder Kreisel nach Völkenrode

Einstimmig ist der Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschuss in seiner digitalen Sitzung am Donnerstag dem Antrag der Grünen gefolgt, für die Planung des Radweges an der L 611 von Völkenrode bis zum Bortfelder Kreisel 20.000 Euro in den Haushalt 2021 einzustellen.

Hintergrund sei ein „Glückfall“, wie es in der Sitzung hieß. Denn: Es gibt für den Bau dieses schon lange gewünschten Radwegs an der Landesstraße keinen vordringlichen Bedarf. Das Land werde auch kein Geld geben, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht, „aber es gibt Bundesmittel“.

Förderprogramm zur Stärkung des Radverkehrs

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stellt im Sonderförderungsprogramm „Stadt und Land“ bis Ende 2023 zur Stärkung des Radverkehrs insgesamt 657 Millionen Euro bereit. Rund 65 Millionen Euro werden davon auf Niedersachsen entfallen. Der Verkehrsminister hat die Kommunen aufgerufen, Projekte für dieses Sonderprogramm vorzubereiten.

Der Stadt Braunschweig liege ein Antrag der SPD-Fraktion zur Beratung am 27. Januar im Planungsausschuss und zur Beschlussfassung im Stadtrat am 9.Februar vor, schreiben die Wendeburger Grünen in ihrem Antrag an die Gemeinde. Nach Aussagen der SPD Braunschweig sei davon auszugehen, dass - unter anderen - auch dieses Projekt umgesetzt werde. „Dann ist es sinnvoll, dass auch wir einen Ansatz im Haushalt haben“, sagte Julian von Frisch, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat Wendeburg.

Photovoltaikanlage für Sporthalle – wichtige Informationen fehlen

Der Fachausschuss folgte zudem einem Vorschlag der Verwaltung, weitere 50.000 Euro für eine Photovoltaikanlage in den Haushalt einzustellen. Möglicherweise könne auf dem Dach der Grundschule Wendeburg eine Anlage installiert werden.

Vertagt wurde die Beratung und Beschlussempfehlung für die Photovoltaikanlage der Sporthalle Bortfeld. Mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die das Wendeburger Büro Hornig vorlegt hatte, waren die Mitglieder des Fachausschusses nicht zufrieden. „Für einen Beschluss fehlen wichtige Informationen“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Sigurt Grobe, zudem würden widersprüchliche Angaben gemacht. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen pflichtete Grobe bei. „Es ist mehr als dürftig, was Hornig vorlegt“, sagte Jürgen Wehmer (CDU). „Vertagen, Geld im Haushalt lassen“, schlug Bürgermeister Gerd Albrecht vor. Im Haushalt stehen 150.000 Euro.

Das Gemeindehaus der evangelischen Kirche an der Schulstraße in Wendeburg soll saniert und – mit Geld der politischen Gemeinde – erweitert werden. Foto: Bettina Stenftenagel

Über den Sachstand der Ausschreibung für die Photovoltaikanlage des neuen Bortfelder Feuerwehrhauses informierte Jürgen Wittig, Leiter des Fachbereichs Bauen der Gemeindeverwaltung. „Das Planungsbüro hatte einen personellen Engpass“, erklärte er.

Investitionsplan wird empfohlen

Im Entwurf des Investitionsplans für den Baubereich stehen unter anderem 960.000 Euro für den Bau des Meerdorfer Feuerwehrhauses, 520.000 Euro für den Bau der Krippe in Bortfeld, 800.000 Euro für die Erschließung des vierten Baugebiets im Meierholz, 1,7 Millionen Euro für die Erschließung des Baugebiets in Bortfeld und etwas mehr als eine Million Euro für die Erschließung des Meerdorfer Neubaugebiets. Für den Radweg Sophiental-Peine sind 60.000 Euro vorgesehen, für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 250.000 Euro und für die Umrüstung der Bushaltestellen 50.000 Euro. 200.000 Euro sind dafür bereits im Haushalt 2020. Übertragen werden auch die 300.000 Euro für die Begegnungsstätte, die zusammen mit der Kirchengemeinde entstehen soll.