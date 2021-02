Stederdorf. Die Beamten merkten bei der Unfallaufnahme, dass der Mann betrunken ist. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Mann fährt betrunken in Stederdorf gegen Auto

Ein 51-Jähriger ist am Mittwoch um 19.45 Uhr mit seinem Auto gegen einen in der Peiner Straße in Stederdorf abgestellten Pkw gefahren und hat diesen beschädigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann betrunken war. Sie veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ein.

