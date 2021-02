Missbrauch-Prozess gegen Peiner wird verschoben

Wetterbedingt konnte der Prozess gegen einen heute 35 Jahre alten Mann aus Peine wegen Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung am Landgericht Hildesheim nicht wie geplant am Montag starten. An vier Terminen sollte die Hauptverhandlung stattfinden, alle wurden aufgehoben. Der Prozess muss jetzt neu terminiert werden.

