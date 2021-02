Zeugin gesucht: Frau stürzt in Peine

Eine 75-Jährige ist am Montag, 1. Februar, um 11 Uhr in der Leibnizstraße in Peine gestürzt und hat sich hierbei Verletzungen zugezogen. Laut Polizei könnte der Gehweg trotz der aktuellen Witterung nicht gestreut gewesen sein.

Die Polizei sucht eine Passantin

Hierzu sucht sie eine bisher unbekannte Passantin, die Zeugin des Vorfalls geworden sein soll. Sie wird gebeten sich bei der Polizei Peine zu melden unter (05171) 9990.

red