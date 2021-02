Die Polizei hat in am Sonntag gegen 20.30 Uhr in einer Wohnung in der Sundernstraße in drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten angetroffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die Polizei erteilt Platzverweise

Da dies gegen die aktuellen Corona-Regeln verstößt – erlaubt sind ein Haushalt plus eine weitere Person –, erteilte die Polizei Platzverweise und leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

red