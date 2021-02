Bei der Personenkontrolle eines 26-jährigen Peiners am Montag um 19.25 Uhr in der Breiten Straße in Peine konnte die Polizei eine geringe Menge Marihuana auffinden.

Die Polizei ermittelt

Zudem war der Mann laut Polizei im Besitz eines Trekkingrades, dass als gestohlen registriert war. Die Polizei stellte sowohl die Drogen als auch das Rad sicher und ermittelt nun gegen den Mann.

red