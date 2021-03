Die Polizei hat am Sonntag um 16.30 Uhr das Treffen eines Motorradclubs in der Straße „Am Schützengraben“ in Peine mit insgesamt elf Personen aufgelöst. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Personen hätten sich weder an den geforderten Mindestabstand untereinander gehalten, noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen.

Die Polizei leitete Anzeigen ein

Die Polizei erteilte Platzverweise und leitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

red