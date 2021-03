Peine. Waren im Wert von etwa 550 Euro haben Unbekannte aus einem Drogeriemarkt in Peine gestohlen. Dabei soll es sich um fünf Männer gehandelt haben.

Diebe stehlen in Peiner Drogeriemarkt

Waren im Wert von zirka 550 Euro haben nach Polizeiangaben mehrere Täter aus einem Drogeriemarkt an der Breiten Straße in Peine gestohlen. Die Tatzeit war demnach am Montag gegen 16.10 Uhr.

Gestohlen wurden Arznei- und Lebensmittel sowie technische Geräte

Bisherige Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich um fünf Männer gehandelt habe. Sie bedienten sich laut Polizei an Arzneimitteln, Lebensmitteln sowie medizinisch- technischen Instrumenten. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

