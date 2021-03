Vier Afghanen in LKW versteckt: Polizei findet sie bei Peine

Ein rumänischer Lastwagenfahrer rief am Samstagmorgen die Autobahnpolizei Braunschweig, da er Stimmen auf der Ladefläche seines LKW gehört hatte. Er hatte auf der Autobahnraststätte Zweidorfer Holz an der A2 bei Peine gehalten. Die Polizei fand vier Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren auf der Ladefläche, wie sie am Montag mitteilte.

Die Flüchtlinge haben keine Ausweispapiere

Die Männer waren laut Polizei in einem guten gesundheitlichen Zustand. Nach eigenen Angaben stammen sie aus Afghanistan, Ausweise hatten sie nicht dabei. Sie wurden der Landesaufnahmebehörde Braunschweig übergeben. Gegen den 44-jährigen LKW-Fahrer wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern eingeleitet.

red