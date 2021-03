Polizei sucht Hinweise auf Einbrecher in Peine

Peine. In zwei Fällen wird ermittel – nach einem Einbruch in Peine und in Essinghausen. In beiden Fällen war Schaden entstanden.

Einbrecher beschäftigen die Polizei. So verschafften sich Unbekannte in Essinghausen an der Sudetenstraße zwischen 13. März, 14.30 Uhr, und 16. März, 13.15 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Wohnhaus und entwendeten eine Münzsammlung im Wert von zirka 2000 Euro, so der Polizeibericht. Hinweise an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

Täter scheiterten

Bei einem Einbruchsversuch am Peiner Lehmkuhlenweg zwischen 13. März, 22 Uhr, und 15. März, 7.50 Uhr, scheiterten die Täter. Laut Polizei waren sie nach Aufschneiden einer Teilfläche des Maschendrahtzauns auf das Firmengelände gelangt, jedoch nicht in das Innere des Gebäudes gekommen. Es sei jedoch ein Schaden von mindestens 1500 Euro entstanden. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

red