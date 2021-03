Verursacher flüchtet in Vechelde – Unfallzeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der Peiner Straße in Vechelde am Dienstag, 11.30 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Ein 17-jähriger Radfahrer sei in Richtung Rewe-Markt gefahren und habe bemerkt, dass an der Ausfahrt des Marktes ein weißer VW Golf gestanden habe, um offensichtlich in den fließenden Verkehr einzufahren.

Plötzlich losgefahren

Plötzlich sei das Auto in Richtung Wahler Weg losgefahren, trotz Vollbremsung sei der junge Mann gestürzt und habe sich leicht verletzt. Eine Passantin habe sich um ihn gekümmert. Das Fahrrad sei leicht beschädigt worden.

Hinweise an die Polizei

Der VW-Fahrer sei weitergefahren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (05302) 930490 in Verbindung zu setzen.

red