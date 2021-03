Klein Lafferder CDU rüstet sich für den Wahlkampf

Die CDU-Ortsräte Hinrich Roloff (links) und Tobias Prüsse stellen sich erneut für die Wahl in den Ortsrat Klein Lafferde zur Verfügung.

Der CDU-Ortsverband Klein Lafferde hat laut Mitteilung bei seiner Jahreshauptversammlung Kandidaten aufgestellt und Wahlkampfthemen gesetzt.

Für die Wahlen zum Ortsrat Klein Lafferde bei den Kommunalwahlen am 12. September, wurden einstimmig Hinrich Roloff und Tobias Prüsse als Kandidaten aufgestellt. Als Kandidaten für den Lengeder Gemeinderat schlug die Versammlung Hinrich Roloff und Marc Hermann vor. „Wir unterstützen Pläne zwischen Lengede und Klein Lafferde, neben der Erzbahn, einen Fuß- und Radweg einzurichten“, heißt es in der Mitteilung. Der CDU-Ortsverband wünsche dazu eine Verbindung des vorhandenen Feldweges um das Gehölz herum zur Straße An der Kegelbahn, um einen landschaftlich reizvollen Durchgang zu schaffen.

Amtierender Vorstand bleibt geschäftsführend im Amt

Die Jahresversammlung des CDU-Ortsverbands Klein Lafferde hat unter Einhaltung Corona-Vorschriften stattgefunden. In der Sitzung wurden nur die wichtigsten Formalien abgehandelt und Berichte, Vorstandswahlen und Ehrungen verschoben. Sie werden in einer weiteren Jahreshauptversammlung vorgenommen. Bis dahin bleibt der amtierende Vorstand mit dem Vorsitzenden Hinrich Roloff geschäftsführend im Amt. Das wurde einstimmig beschlossen.

red