Polizei ahndet 17 Verstöße gegen Corona-Ausgangssperre in Peine

Seit die Ausgangssperre in Kraft getreten ist, führt die Polizei in Peine schwerpunktmäßige Kontrolle zur Einhaltung der Coronaverordnung durch – so auch in der Nacht vom 2. auf den 3. April. Und nicht jeder hält sich an die Beschränkung. Die Beamten stellten Karfreitagnacht 17 Menschen fest, die gegen die Ausgangssperre verstießen. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Seit Dienstag gilt in Peine im gesamten Landkreisgebiet eine nächtliche Ausgangssperre von jeweils 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens – über Ostern hinweg zunächst bis Dienstag, 13. April. Bereits in der Nacht zum Donnerstag kam es laut Polizei in in der Peiner Südstadt zu mehreren massiven Corona-Verstößen. Ein Mann soll dabei einen Angriff auf Polizeibeamte angedroht haben – er flüchtete unerkannt.

