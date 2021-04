Schraube locker?

Schuldig! Ich bin schwach geworden. In Zeiten von Lockdowns habe auch bei Online-Bestellungen zugelegt. Ich habe mir nun gerade mal wieder einen Oldtimer gekauft und muss meine Werkstatt aufmotzen! Es fehlt an Großem und Kleinen, vom Kompressor bis zum „Panzerband“. Nun habe ich schon gelernt, dass bei einer Onlinebestellung bei einem Großhändler nicht jede Lieferung auch von diesem kommt. Es erreichen mich kleinste Teillieferungen, aus der ganzen Welt. Und alle schicken mir eine Rechnung, obwohl ich „Sepa-Einzug“ geklickt hatte. Nun schwenkte ich zum hiesigen Baumarkt um, bestellte online diverse Teile, mit Lieferung zum und Abholung am Baumarkt. Ergebnis: einmal hinfahren – für eine Rolle Klebeband! Dazu diverse Teilrechnungen für bisher auch nicht an mich gelieferte Ware, teilweise für einzelne Schrauben! Ich habe die Übersicht verloren, habe um Sammlung und einmalige Gesamtzahlung gebeten via Hotline. Aber dort gibt es leider auch immer nur Einzelzuständigkeiten.

