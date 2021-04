Dieb stiehlt dreistellige Summe aus Ladenkasse in Vöhrum

Am Freitagabend gab es ein „Eigentumsdelikt“ in einem Discounter in Vöhrum.

Mit einer Geldbeute in dreistelliger Höhe entkam (bisher) nach Polizeiangaben ein Mann, der am Freitagabend in einem Discounter Markt in Vöhrum zuschlug.

Die Polizei berichtete am Samstag, dass der Mann gegen 20.45 Uhr in dem Discounter in der Straße Landwehrfeld zuschlug. Er entwendete das Geld „aus der Ladenkasse“, heißt es in dem Bericht. Genauere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei nicht.

Sie gab eine Personenbeschreibung heraus: „Männliche Person, circa 185 cm groß, schlanke Gestalt, 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit olivfarbener Bomberjacke, dunkler Hose, dunkler Wollmütze.

„Die Person flüchtete anschließend in Richtung der Burgdorfer Straße“, heißt es abschließend in dem Polizeibericht.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (05171) 9990.

red