Peine. In der Braunschweiger Straße in Peine trafen sich 14 Personen. Das hat nun Konsequenzen.

Polizei löst Corona-Party in Peine auf

14 Personen aus verschiedenen Haushalten haben sich bereits am vergangenen Samstagabend gegen 22.35 Uhr in der Braunschweiger Straße zu einer Corona-Party getroffen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Verfahren gegen alle Beteiligten

Die Beamten lösten die Party auf. Gegen alle Anwesenden wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

red