Peiner Institut bietet Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Englisch

Peine. Wissenslücken in Mathe, Deutsch und Englisch? Das Nachhilfeinstitut Studienkreis Peine und Ilsede will Abhilfe schaffen. Die Kurse sind kostenlos.

Einen großen Teil des laufenden Schuljahres haben Schülerinnen und Schüler mit Homeschooling verbracht. Besonders diejenigen, bei denen das Lernen auf Distanz nicht gut funktioniert hat, haben jetzt mit erheblichen Lernrückständen zu kämpfen, so das Nachhilfe-Institut Studienkreis mit Sitz in Peine und Ilsede. Für die Schulen werde es eine gewaltige Herausforderung sein, diese Lücken in absehbarer Zeit zu schließen. Das Nachhilfe-Institut helfe deshalb betroffenen Kindern und Jugendlichen mit kostenlosen Online-Crashkursen, den verpassten Stoff aufzuholen.

Kurse dauern 90 Minuten

In den 90-minütigen Kursen für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch übten und wiederholten Nachhilfelehrkräfte mit den Kindern und Jugendlichen die wichtigsten Themen des vergangenen Schuljahres. Die Teilnehmer können laut Einrichtung im Chat Fragen stellen und bekommen zur anschließenden Vertiefung weitere Übungen an die Hand. Die kostenlosen Crashkurse gebe es für Schüler der Klassen 5 bis 13.

„Ging es vor der Pandemie vor allem darum, bekannten Schulstoff zu üben und zu vertiefen, so erlernen die Kinder und Jugendlichen in der Nachhilfe jetzt immer mehr neue Inhalte, die sie im Präsenzunterricht an ihrer Schule nie vermittelt bekommen haben“, wird Thomas Momotow vom Studienkreis in der Mitteilung zitiert. Die Nachhilfe finde je nach Wunsch der Familien und nach den Erfordernissen der aktuellen Corona-Lage im Nachhilfe-Institut oder auch online statt. Ein flexibler Wechsel sei möglich.

Studienkreis hat sich digital breiter aufgestellt

Während der Coronazeit habe sich der Studienkreis vor allem digital breiter aufgestellt. Neben Online-Unterricht, einer Hausaufgaben-Soforthilfe im Live-Chat und der Entwicklung zahlreicher Onlinekurs-Formate sei die Zusammenarbeit mit der Lernplattform Sofatutor ein Ereignis, das in der Nachhilfebranche für Aufmerksamkeit gesorgt habe. Momotow: „Durch die Kooperation haben unsere Schüler sowie unsere Nachhilfelehrkräfte nun zusätzlichen Zugriff auf viele 1000 motivierende Lernvideos, Arbeitsblätter und Übungen, die unseren Unterricht sinnvoll ergänzen.“

www.studienkreis.de/lp/crashkurse-online. Es können mehrere Kurse belegt werden.

Studienkreis Peine: Bahnhofstr. 23, (05171) 15150; Mo bis Fr 14 bis 17.30 Uhr; E-Mail: peine@studienkreis.de; www.studienkreis.de/nachhilfe-peine/

Studienkreis Ilsede:

Gerhardstr. 46, Montag bis Sonntag jeweils 7 bis 22 Uhr (05172) 37200, Beratung Mo bis Fr 13.30 bis 17 Uhr. Mail an: ilsede@studienkreis.de

