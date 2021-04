Zahlreiche Feuerwehren löschen Brand in Groß Lafferder Unterkunft

Ilsede. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bierstraße zu dem Feuer. Die Freiwilligen kamen aus sechs Ortschaften.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bierstraße von Groß Lafferde hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Nach dem Notruf gegen 15.30 Uhr rückten nach Angaben der Polizei unverzüglich Hilfskräfte aus Ilsede, Ölsburg, Oberg, Gadenstedt, Groß Bülten und Groß Lafferde aus. Bereits beim Eintreffen stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Obergeschosses fest. Die Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Durch eine professionelle Brandbekämpfung der Ortswehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden, so die Polizei, die ebenso vor Ort war.

Zur Brandursachenermittlung entsandten die Beamten Spezialisten der Tatortgruppe aus Salzgitter. Angaben zur Schadenshöhe und Ursache sind unbekannt.

red