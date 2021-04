Verbotenes Autorennen – Polizei Peine ermittelt

Stedum. Es hat sich am vergangenen Freitag in Stedum ereignet. Die Polizei konnte anhand der Kennzeichen der Fahrzeuge Ermittlungsverfahren einleiten.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das sich demnach in Stedum, Ahornstraße, Kreisstraße 34 von Stedum in Richtung Bierbergen, am Freitag, 23. April, kurz nach 15.30 Uhr ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahmen zwei Autos an dem offensichtlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen teil, heißt es im Bericht.

Mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Hierbei seien beide Fahrzeuge parallel zueinander aufgestellt und zeitgleich stark beschleunigt worden. Über eine längere Fahrstrecke seien beide Autos schließlich mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander gefahren. Die Polizei habe die Kennzeichen der Fahrzeuge festgestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

