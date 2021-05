Peiner Fundtier: Kaschi sucht ein neues Zuhause

Der Mischlingsrüde Kaschi ist im Mai 2016 geboren und mit Hundedamen gut verträglich. Bei Rüden entscheidet er nach Sympathie, kleinere Hunde mag er nicht so gerne, teilt das Peiner Tierheim mit, das Kaschi gern in nette Hände geben möchte. Gegenüber Menschen ist Kaschi sehr lieb und anhänglich. Er sei ein Wirbelwind, der viel Beschäftigung brauche. An seiner Leinenführigkeit sollte noch gearbeitet werden, aber er mache schnell Fortschritte und achte dabei sehr auf seinen Menschen. Interessenten melden sich im Tierheim, Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

