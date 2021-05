Alter Fernseher zu verschenken

Haushaltsauflösungen – da kommen Dinge zum Vorschein, die in Vergessenheit geraten sind und an denen Erinnerungen hängen. Und es tauchen Dinge auf, die man zwar nicht mehr gebrauchen kann, die aber zu schade sind, um sie wegzuschmeißen. „Sofa zu verschenken“, heißt es dann beispielsweise. Bei mir ist es zwar kein Sofa und auch kein Bett, aber ein Fernseher. Im Flüchtlingsheim braucht sie ihn nicht: Dort nehmen sie nur Fernseher mit Flachbildschirmen. Damit kann ich nicht dienen – bei mir geht es um guten alten Röhrenfernseher. Wohin bloß damit? Wegschmeißen will ich ihn nicht (zumal er noch funktioniert).

