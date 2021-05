Adenstedt. Die bislang unbekannten Täter scheiterten beim Eindringen in eine Scheune an der Tür. Zeugen werden gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in Adenstedt am Waldwinkel zwischen Sonntag, 2. Mai, 18 Uhr, und Montag, 3. Mai, 7.40 Uhr, versucht, die Tür einer Scheune aufzuhebeln. Dies misslang, so dass sich die Täter ohne Diebesgut unerkannt entfernten, heißt es weiter. Es sei Schaden in Höhe von 200 Euro entstanden. Die habe ein Ermittlungsverfahren wegen eingeleitet.

Zeugen: (05171) 9990.

red