In Peine festgenommene Drogendealer sind in U-Haft

Marihuana entdeckt in Tasche eines Dealers im Auto im Bereich des Kleingärtnerverein Herzberg in Peine

Peine. Beide Drogendealer, die am Freitag in Peine festgenommen wurden, sind in Untersuchungshaft. Ein Dritter ist weiter auf der Flucht.